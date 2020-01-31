Статейники в 2020 году. Затяжная рецессия и возможные выходы

В прошлых постах я уже упоминал что в процессе создания статейников я столкнулся с проблемой создания тз для копирайтеров. Первоначально я сделал себе шаблон тз и по нему создавал тзшки для копирайтеров. Но в процессе приходилось юзать по несколько сервисов, смотреть выдачу, копировать url, LSI и другие задачи. Процесс настолько нудный и утомительный, что в какой то момент я понял – пора устанавливать Delphi и писать программу для генерации ТЗ.