Статейники в 2020 году. Затяжная рецессия и возможные выходы

Я думаю не для кого не секрет что последний год статейники сильно просели в плане доходности. Если быть точнее фильтр МПК от Яндекса окончательно похоронил заработок на блоке ссылок, который давал иногда и 200-300% дохода по сравнению с обычными блоками.
Именно такой вопрос я себе задал полгода назад. Дело в том что я почти 4 года не использовал массовые прогоны по форумным профилям. Причина банальна – в одно время появился фильтр от Гугла Пингвин, а спустя время и яндексовский Минусинск. Фильтры всегда действуют по одному правилу – наделать как больше шума. Поэтому банили они все подряд, особо не разбираясь откуда ссылки и каким образом они получены.
Скажу честно – я не видел каких то вменяемых экспериментов по внедрению Яндекс турбо страниц и влияния на позиции сайта. Точнее они есть, но очень положительные – все хорошо, внедряйте. Даже появляется ощущение заказных постов от Яндекса.
Выпал почти на 2 месяца из жизни блога. Время тратил на развитие своих проектов и на программирование. Скажу честно – сам не ожидал от себя такого интереса к развитию своих программ.
В прошлых постах я уже упоминал что в процессе создания статейников я столкнулся с проблемой создания тз для копирайтеров. Первоначально я сделал себе шаблон тз и по нему создавал тзшки для копирайтеров. Но в процессе приходилось юзать по несколько сервисов, смотреть выдачу, копировать url, LSI и другие задачи. Процесс настолько нудный и утомительный, что в какой то момент я понял – пора устанавливать Delphi и писать программу для генерации ТЗ.
Очень много вопросов получил по времени жизни контента. Я всегда считал, что seo специалисты обладают этими знаниями, но оказалось что даже топовые манимейкеры создатели статейников не в курсе. Они пытаются поднять свои старые сайты путем обновления шаблона, исправления ошибок не подозревая что вся проведенная работа не сработает.
Хочу рассказать о проблеме которая уже почти 2 года наблюдается в интернете. В 2017 году Украина заблокировала целый список российских сайтов. Среди них и поисковая система Яндекс. В результате доля трафика с Украины сильно упала, так как не все перешли на VPN.
В комментариях попросили высказать свое мнение по созданию сайтов в туристической тематике. Ранее я уже публиковал кейсы с сайтами в этой нише. В какой то момент я владел несколькими сайтами с посещаемостью более 5000 человек в сутки. Поэтому я решил дать пару советов тем кто решится создавать статейник или контент проект в туризме.
Данная статья носит практический пример закупки ссылок в 2019 году. Сейчас уже устарели многие методы оценки траста сайтов по ссылочному профилю. Яндекс и Гугл давно используют поведенческие и другие факторы для оценки сайта. Более подробно я об этом рассказывал в посте о влиянии ссылок в 2019 году.
Сегодня я подготовил небольшую статистику по доходу с Adsense. Цель поста – показать возможность анализа данных для увеличения дохода и рентабельности с классических статейников.